Спортсмен из Германии решил переплыть Онежское озеро

Немецкий спортсмен Фальк Тишендорф в четверг открыл заплыв через Онежское озеро, сообщает правительство Карелии.

Немецкий спортсмен-любитель вспомнил свой прошлый визит в Карелию - два года назад он переплыл Ладожское озеро. В четверг новый заплыв он начал в районе Уйской губы Онего.

Предполагается, что Фальк Тишендорф финиширует в пятницу на восточном побережье Онежского озера, в районе поселка Шальский. Общая протяженность дистанции через Онежское озеро составит около 80 км.