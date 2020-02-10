Спортсменка из Карелии взяла "серебро" на Этапе Кубка Мира по ездовому спорту

Мария Прозорова завоевала серебряную медаль на Этап Кубка Мира IFSS по ездовому спорту "Русский Север 2020" в дисциплине скиджоринг, сообщает Минспорта Карелии.

Член Федерации Ездового Спорта Карелии Мария Прозорова защищала честь республики на состязаниях, которые прошли в Вологодской области.

В дисциплине скиджоринг (две собаки, мид дистанция) Мария преодолела три этапа 40 км+16 км+ 40 км в течение суток. Общее время на трассе - 5:31. По итогам стартов карельская спортсменка завоевала серебряную медаль.