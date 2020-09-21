Спортсменка из Петрозаводска завоевала "золото" и "бронзу" в "Битве на Неве" (ФОТО)

Петрозаводчанка Алина Лаппо одержала победу в турнире по историческому средневековому бою "Битва на Неве".

В минувшие выходные в Санкт-Петербурге прошёл турнир по историческому средневековому бою "Битва на Неве". Петрозаводчанка Алина Лаппо привезла с соревнований две золотых и одну серебряную медали.⁣⁣





Спортсменка сражалась в номинациях "Щит и меч", "Баклер и меч" и "Длинный меч". Поединки проходили на стальном оружии в рыцарских доспехах. Алина провела более 15 поединков и блестяще справилась с поставленной задачей.⁣⁣

Алина Лаппо является действующей чемпионкой мира в данной фехтовальной дисциплине и тренируется в школе фехтования "Sword" у 4-кратной Чемпионки Галины Кохвакко.