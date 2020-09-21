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Спортсменка из Петрозаводска завоевала "золото" и "бронзу" в "Битве на Неве" (ФОТО)

Новости. Спорт
11:48, 22 Сентября 2020
фото: © "Школа фехтования SWORD Петрозаводск"
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Петрозаводчанка Алина Лаппо одержала победу в турнире по историческому средневековому бою "Битва на Неве".

В минувшие выходные в Санкт-Петербурге прошёл турнир по историческому средневековому бою "Битва на Неве". Петрозаводчанка Алина Лаппо привезла с соревнований две золотых и одну серебряную медали.⁣⁣

Спортсменка сражалась в номинациях "Щит и меч", "Баклер и меч" и "Длинный меч". Поединки проходили на стальном оружии в рыцарских доспехах. Алина провела более 15 поединков и блестяще справилась с поставленной задачей.⁣⁣

Алина Лаппо является действующей чемпионкой мира в данной фехтовальной дисциплине и тренируется в школе фехтования "Sword" у 4-кратной Чемпионки Галины Кохвакко.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
тетка
2020-09-22 13:35:30
Еще одна победа приехала в Карелию. Поздравляю! А какой красивый вид спорта!
Чеслав
2020-09-22 12:44:53
Не пойму: это девочка!? Не мальчик?
Off
2020-09-22 13:02:34
Чеслав, в мальчиках ,некто "Новый" разбирается ...это к нему .Или вам тоже мальчики.......!? )))
новый
2020-09-22 13:24:31
Off, насчет мальчиков и девочек - это у ночному фотографу. Кстати, почему плакатиком не трясешь и в ладоши не хлопаешь ?
zanoza
2020-09-22 12:42:00
Молодец! Поздравляю!
Театральный критик
2020-09-22 12:12:02
Лыцали, впелед ! За песочницу в атаку. Это наша песочница . И следом конница педальная на трехколесных великах с луками
новый
2020-09-22 12:04:57
Пофиг на ейные развлекушки.
Off
2020-09-22 12:30:11
новый, всегда знал ,что диванные педриотики ,только брюзжать могут. Лузеры . ))
новый
2020-09-22 12:42:21
Off, Иночкин стал фехтовать на палках - и все сразу стали фехтовать на палках :)
Off
2020-09-22 12:04:05
Бриенна Тарт...русского разлива . Молодец !
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