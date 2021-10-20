Спортсмены из Карелии отличились на чемпионате России по ездовому спорту (ВИДЕО)

На Чемпионате и Первенстве России по ездовому спорту Кристина Бородина завоевала медаль, сообщили в Минспорта республики.

Чемпионат и Первенство России по ездовому спорту проходило с 15 по 17 октября в Тверской области. Карелию на соревнованиях представляли четыре спортсмена: Юлия Потапова, Кристина Бородина, Андрей Прокопенко и Лев Федоров.

Кристина Бородина завоевала серебряную медаль в дисциплине скутер 1 собака среди спортсменов с северными ездовыми собаками. Лев Федоров показал четвертый результат в дисциплине кросс 1 собака юниоры.

Ранее футболисты из Карелии стали бронзовыми призерами Юношеской футбольной лиги.