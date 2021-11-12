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Спортсмены из Карелии завоевали первые медали на всероссийских соревнованиях

Новости. Спорт
07:25, 20 Декабря 2021
фото: © Министерство образования и спорта Карелии

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На Первенстве России юные ориентировщики взяли «золото» и «бронзу», сообщили в Минспорта Карелии.

В городе Златоуст Челябинской области стартовало Первенство России по спортивному ориентированию на лыжах. Карелию на соревнованиях представляют воспитанники Спортивной школы № 2 Петрозаводска.

Сильнейшие ориентировщики России соревновались на дистанции лонг с общего старта.

Валерия Мокринская заняла первое место в группе ж14.

Сергей Зубов впервые выступал в группе м17 и завоевал бронзу.  Он выполнил норматив «кандидат в мастера спорта России».

 

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Комментарии

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Tatjana
2021-12-20 08:12:12
Какие вы молодцы!!
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