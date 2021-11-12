Спортсмены из Карелии завоевали первые медали на всероссийских соревнованиях

На Первенстве России юные ориентировщики взяли «золото» и «бронзу», сообщили в Минспорта Карелии.

В городе Златоуст Челябинской области стартовало Первенство России по спортивному ориентированию на лыжах. Карелию на соревнованиях представляют воспитанники Спортивной школы № 2 Петрозаводска.

Сильнейшие ориентировщики России соревновались на дистанции лонг с общего старта.

Валерия Мокринская заняла первое место в группе ж14.

Сергей Зубов впервые выступал в группе м17 и завоевал бронзу. Он выполнил норматив «кандидат в мастера спорта России».