Спортсмены в Карелии пробегут эстафету в честь Дня Победы

Легкоатлетическая акция "Эстафета поколений" по маршруту "Олонец-Самбатукса" состоится 9 мая, сообщили в правительстве Карелии.

В День Победы 9 мая по инициативе общественности Олонецкого района пройдет легкоатлетическая акция "Эстафета поколений" по маршруту "Самбатукса-Олонец", в которой примут участие ветераны спорта.

Такое решение принято по итогам рабочего совещания, которое прошло 7 мая в администрации Олонецкого национального района и было посвящено вопросам проведения пробега "Самбатукса – Олонец".

В совещании приняли участие представители министерств, органов местного самоуправления, МВД по Республике Карелия, УГИБДД РК, ОМВД России по Олонецкому району.

Напомним, пробег "Самбатукса-Олонец" зародился в дни 30-летия Победы и проходит ежегодно до сих пор. В фестивале бега участвуют спортсмены всех возрастов, от мала до велика, выбирая дистанцию по своим силам: 5, 10, 20 или 22 км. Нередко участниками пробега были и представители соседней Ленинградской области.

Олонецкий район уже начал работу по подготовке к легкоатлетическому пробегу, посвященному 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году.