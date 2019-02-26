Спортсмены–энергетики получат заслуженные награды

В АО "Прионежская сетевая компания" сотрудников наградят знаками отличия Министерства спорта России

Золотые и серебряные знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" получат восемь сотрудников АО "ПСК".

"В прошлом году нормы ГТО у нас сдавали более тридцати человек. Восемь из них удостоены наград – пять получили "золото", три – "серебро". Надеемся, что в нынешнем году количество обладателей спортивных наград вырастет", - рассказали в компании.

Сотрудники предприятия сдавали нормы комплекса в рамках ежегодно проходящего летом в АО "ПСК" Дня здоровья. Кроме этого традиционного мероприятия, в компании созданы и успешно играют футбольная и хоккейная команды, многие энергетики занимаются в спортивных секциях.

"Физкультура и спорт очень помогают в профессиональной деятельности, ведь наша работа сопряжена с высокими физическими нагрузками", - отметили в АО "ПСК".

В эксплуатации АО "ПСК" находятся электросети напряжением 0,4-10 кВ на территории населенных пунктов Прионежского, Пряжинского, Медвежьегорского, Кондопожского, Олонецкого, Питкярантского, Лахденпохского, Лоухского, Кемского, Муезерского, Калевальского, Сегежского, Сортавальского районов, а также Костомукшского городского округа и частично г. Петрозаводска включая микрорайоны Соломенное и Птицефабрика, по которым осуществляется электроснабжение жилых и общественных зданий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и коммерческих предприятий.

В настоящий момент в зоне обслуживания АО находится 5222,1 км линий электропередачи, 1517 трансформаторных и распределительных пунктов.