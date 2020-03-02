"Справедливая Россия" отказалась признать итоги выборов в горсовет Сортавалы

Территориальная избирательная комиссия утвердила результаты голосования через сутки после его завершения.

"Справедливая Россия" отказалась признать итоги выборов в городской совет Сортавалы, которые состоялись в минувшее воскресенье, 1 марта. Как пояснил "Столице на Онего" председатель совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" Ройне Изюмов, все 14 партийных кандидатов в депутаты горсовета направили в территориальную избирательную комиссию жалобы на выявленные ими нарушения, но эти жалобы были отклонены фактически без объяснения причин. Более того, как отметил Изюмов, решения о рассмотрении этих жалоб оказались приняты по документам на один-два часа раньше, чем были поданы сами жалобы.

"У кандидатов возникли подозрения на подлог документов", – заявил лидер карельских "справдливороссов".

По словам Ройне Изюмова, территориальная избирательная комиссия утвердила результаты выборов вечером 2 марта, спустя сутки после завершения голосования. Однако член ТИК с правом решающего голоса от "Справедливой России" Елена Васновская отказалась подписать итоговый протокол.

Ройне Изюмов обратил внимание на расхождения между общим количеством бюллетеней, которые были переданы из территориальной избирательной комиссии в участковые комиссии для проведения голосования, и количеством бюллетеней в итоговых протоколах этих комиссий. Кроме того, общественные контролеры за ходом выборов зафиксировали попытки некоторых участковых комиссий подправить цифры в протоколах.

Как сообщил Изюмов, "Справедливая Россия" намерена оспорить результаты выборов в городской совет Сортавалы. Партийный руководитель не исключил, что "справедливороссы" будут добиваться отмены итогов голосования в суде.

Между тем в Центральной избирательной комиссии Карелии утверждают, что никаких нарушений, которые могли бы повлиять на результаты муниципальных выборов в Сортавале, не произошло.

"Территориальной избирательной комиссией города Сортавала до утверждения результатов досрочных выборов депутатов Сортавальского городского Совета внимательно рассмотрены все заявления и жалобы, поступившие от участников избирательного процесса. Нарушений законодательства о выборах, которые не позволили бы с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей, не имеется, – подчеркнули в ЦИК Карелии. – В целом, процедуры голосования, подсчета голосов и подведения итогов голосования прошли открыто и гласно, при активном участии кандидатов, наблюдателей, членов комиссий с правом совещательного голоса и представителей СМИ.

"Центральная избирательная комиссия Республики Карелия внимательно проверила информацию об избирательных бюллетенях, изготовленных ТИК г. Сортавала для проведения досрочных выборов депутатов Сортавальского городского Совета и переданных на избирательные участки. Учитывая, что все движения с избирательными бюллетенями, с момента их изготовления до определения результатов выборов вносятся в Государственную автоматизированную систему "Выборы", проверкой установлено, что расхождений в учетных данных не имеется. Обжалование результатов выборов может быть осуществлено в установленном законом порядке", – констатировали в ЦИК Карелии

Напомним, на 15 депутатских мандатов в Сортавале претендовали 45 кандидатов. По 14 из них были выдвинуты партиями "Единая Россия" и "Справедливая Россия", 12 – ЛДПР, трое – КПРФ, в выборах участвовали также два самовыдвиженца. Утвержденные ТИК результаты голосования оказались для "Справедливой России" провальными: в новый состав горсовета не прошел ни один кандидат "справедливороссов".

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