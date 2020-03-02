890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Установлен виновный в заключении госконтрактов в обход конкурсных процедур в Карелии 2
02.03.2020 12:53
Лишение свободы грозит 22-летнему жителю Карелии за секс с 15-летней девушкой 1
02.03.2020 18:06
Станция переливания крови в Карелии нуждается в донорах с редкой группой крови
Сегодня 08:20
Защитники парка "Каменный бор" в Петрозаводске ищут активистов, готовых выйти на ночное дежурство (СРОЧНО) 11
02.03.2020 19:00
Союз журналистов Карелии избрал нового председателя 1
02.03.2020 19:25

"Справедливая Россия" отказалась признать итоги выборов в горсовет Сортавалы

Новости. Политика
11:09, 03 Марта 2020
фото: © spravedlivo.ru/© Министерство культуры Карелии
Загрузка...

Территориальная избирательная комиссия утвердила результаты голосования через сутки после его завершения.

"Справедливая Россия" отказалась признать итоги выборов в городской совет Сортавалы, которые состоялись в минувшее воскресенье, 1 марта. Как пояснил "Столице на Онего" председатель совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" Ройне Изюмов, все 14 партийных кандидатов в депутаты горсовета направили в территориальную избирательную комиссию жалобы на выявленные ими нарушения, но эти жалобы были отклонены фактически без объяснения причин. Более того, как отметил Изюмов, решения о рассмотрении этих жалоб оказались приняты по документам на один-два часа раньше, чем были поданы сами жалобы.

"У кандидатов возникли подозрения на подлог документов", – заявил лидер карельских "справдливороссов".

По словам Ройне Изюмова, территориальная избирательная комиссия утвердила результаты выборов вечером 2 марта, спустя сутки после завершения голосования. Однако член ТИК с правом решающего голоса от "Справедливой России" Елена Васновская отказалась подписать итоговый протокол.

Ройне Изюмов обратил внимание на расхождения между общим количеством бюллетеней, которые были переданы из территориальной избирательной комиссии в участковые комиссии для проведения голосования, и количеством бюллетеней в итоговых протоколах этих комиссий. Кроме того, общественные контролеры за ходом выборов зафиксировали попытки некоторых участковых комиссий подправить цифры в протоколах.

Как сообщил Изюмов, "Справедливая Россия" намерена оспорить результаты выборов в городской совет Сортавалы. Партийный руководитель не исключил, что "справедливороссы" будут добиваться отмены итогов голосования в суде. 

Между тем в Центральной избирательной комиссии Карелии утверждают, что никаких нарушений, которые могли бы повлиять на результаты муниципальных выборов в Сортавале, не произошло.

"Территориальной избирательной комиссией города Сортавала до утверждения результатов досрочных выборов депутатов Сортавальского городского Совета внимательно рассмотрены все заявления и жалобы, поступившие от участников избирательного процесса. Нарушений законодательства о выборах, которые не позволили бы с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей, не имеется, – подчеркнули в ЦИК Карелии. – В целом, процедуры голосования, подсчета голосов и подведения итогов голосования прошли открыто и гласно, при активном участии кандидатов, наблюдателей, членов комиссий с правом совещательного голоса и представителей СМИ.

"Центральная избирательная комиссия Республики Карелия внимательно проверила информацию об избирательных бюллетенях, изготовленных ТИК г. Сортавала для проведения досрочных выборов депутатов Сортавальского городского Совета и переданных на избирательные участки. Учитывая, что все движения с избирательными бюллетенями, с момента их изготовления до определения результатов выборов вносятся в Государственную автоматизированную систему "Выборы", проверкой установлено, что расхождений в учетных данных не имеется. Обжалование результатов выборов может быть осуществлено в установленном законом порядке", – констатировали в ЦИК Карелии

Напомним, на 15 депутатских мандатов в Сортавале претендовали 45 кандидатов. По 14 из них были выдвинуты партиями "Единая Россия" и "Справедливая Россия", 12 – ЛДПР, трое – КПРФ, в выборах участвовали также два самовыдвиженца. Утвержденные ТИК результаты голосования оказались для "Справедливой России" провальными: в новый состав горсовета не прошел ни один кандидат "справедливороссов".

Читайте подробнее в статье "Справедливая Россия" потеряла Приладожье"

 

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2020-03-03 11:47:47
Король подумал: тигриц я уже ловил, за щуками гонялся, - а вот новую Конституцию ещё не шил.
Вася
2020-03-03 11:38:31
"Давай поженимся, давай разденемся – на чёрта это нужно"
новый
2020-03-03 11:33:21
Отказались и отказались. Идите домой по причине невостребованности и бесполезности. А лучше работу себе найдите.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.02.2020, 13:38
Жизнь перевернулась
26.02.2020, 16:47
Мама малыша из Карелии, который за одну ночь стал инвалидом, собирает деньги на его реабилитацию
26.02.2020, 12:58
Женщина доехала из Мурманской области до Карелии на такси
26.02.2020, 09:51
Минздрав Карелии запустил в городские поликлиники "тайного пациента"
27.02.2020, 16:56
Водитель внедорожника в Карелии превысил скорость на 103 км/ч
26.02.2020, 11:20
Недовольный водитель в Петрозаводске устроил разборки с маршрутчиком (ВИДЕО)

Чтиво

29.02.2020 23:30
Без политики
Костная клиника: снятие боли за один сеанс
Боль в спине или суставе – невыносимое ощущение, которое преследует и днём, и ночью, напоминает о себе при каждом неловком движении, мешает работать, жить и радоваться жизни.
"Всегда мечтала стать врачом"
29.02.2020 22:15
Стильная одежда из Италии и Германии
27.02.2020 10:35
архив чтиво

Медиа

Масленица 2020 в Петрозаводске
02.03.2020 10:07
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»