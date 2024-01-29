Спрогнозировано подорожание продуктов в России из-за нового законопроекта

ФАС выступила резко против законопроекта о «российской полке», который предполагает продвижение отечественных товаров.

Правительство готовит официальный отзыв на законопроект о «российской полке»: ФАС выступает резко против этого документа и просит подготовить отрицательное заключение на него. Это следует из копии протокола совещания в правительстве, на котором чиновники обсуждали этот вопрос. «Известия» ознакомились с ней. Источник в кабмине подтвердил, что совещание департамента экономического развития и финансов правительства, Минпромторга, ФАС и Минэкономразвития прошло на прошлой неделе.

В бумагах кабмина сказано, что антимонопольная служба считает, что торговля не сможет выполнить предложенные нормы, плюс они не повысят конкурентоспособность наших товаров. Поэтому ФАС не поддержала даже концепцию законопроекта.

Речь идет об инициативе депутата «Единой России» Татьяны Буцкой: она уверена, что с 1 марта этого года торговые сети должны выделять специальное пространство для отечественных непродовольственных товаров (расположенные в РФ, а также принадлежащие гражданам РФ или Белоруссии). Например, это может быть бытовая химия или косметика, их рассматривают в первую очередь. Такая квота не должна превышать 50% от полке торговых сетей. Это будет способствовать продвижению отечественных товаров, предполагает парламентарий. Ее поддерживают в Минпромторге.

Ранее в ведомстве уже говорили «Известиям», что эта «инициатива важна, министерство ее поддерживает». Доля российских непродовольственных товаров в торговле должна соответствовать внутренним производственным мощностям предприятий, которые выпускают конкурентную по всем параметрам продукцию. Также важно стимулировать крупную торговлю направить их энергию и компетенции на работу с российскими предприятиями — то есть на перестройку отлаженных десятилетиями практик по продаже импорта, — отмечали в пресс-службе Минпромторга.