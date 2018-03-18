Спустя 10 часов после начала выборов, в Карелии проголосовали 51,26% избирателей

В Карелии явка на выборах президента к 18.00 составила 51,26%.

По информации ЦИК Карелии, к 18.00 в республике проголосовали 266 тысяч 111 избирателей, или 51,26%.

В 2012 году к 18.00 проголосовало 49,92% избирателей.

В республике зарегистрировано 527,9 тысячи избирателей. В списки избирателей включены 515,6 тысячи человек. Избирательные участки продолжат работать до 20.00.