18:32, 18 Марта 2018
Спустя 10 часов после начала выборов, в Карелии проголосовали 51,26% избирателей
По теме
Загрузка...
В Карелии явка на выборах президента к 18.00 составила 51,26%.
По информации ЦИК Карелии, к 18.00 в республике проголосовали 266 тысяч 111 избирателей, или 51,26%.
В 2012 году к 18.00 проголосовало 49,92% избирателей.
В республике зарегистрировано 527,9 тысячи избирателей. В списки избирателей включены 515,6 тысячи человек. Избирательные участки продолжат работать до 20.00.
По теме
Выбор читателей
14.03.2018, 11:01
15.03.2018, 12:26
14.03.2018, 16:54
18.03.2018, 09:05
11.03.2018, 12:45
11.03.2018, 10:41
Аналитика
Сегодня 16:39
Политкухня
В Петрозаводске доверенные лица кандидатов в президенты РФ, члены политических партий поделились своими мыслями о явке в Карелии и избирательной кампании в целом.
16.03.2018 15:40
15.03.2018 12:06
15.03.2018 11:06
14.03.2018 11:01
Чтиво
07.03.2018 13:27
Личное мнение
В начале марта пятеро журналистов из Карелии отправились на Медиафорум ОНФ в Калининград, где и состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным.
06.03.2018 14:05
01.03.2018 12:49
01.03.2018 09:56
Комментарии