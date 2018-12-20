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Новости. Экономика
14:01, 20 Декабря 2018

Сразу в трёх номинациях премии "Финансовая элита России" победил форекс брокер "Альпари"

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Премия вручается с 2005-го года и является наиболее почётной в секторе финансов.

В декабре нынешнего года в Доме приёмов МИД России прошло торжественное мероприятие, на котором были вручены награды премии "Финансовая элита России".

"За выдающийся вклад в становление и продвижение российской юрисдикции Forex" был награждён Андрей Дашин, владелец компании Альпари в РФ. По словам специалистов отрасли, основные правила деятельности, юридическое обеспечение, динамичное развитие отечественного сегмента Форекс, открытость и уверенная позиция на рынке финансовых услуг Альпари - персональная заслуга Андрея Дашина.

Уже почти десятилетие прошло с того момента, когда Альпари выступила инициатором многих инноваций, и все эти годы активно занималась развитием финансового сектора экономики, заявил победитель.

Компания Альпари находится в постоянном контакте с Государственной Думой и Банком России, проводит регулярные консультации. Результатом этого тесного взаимодействия стала нормативно-правовая основа для защиты российской форекс-индустрии от мошенников.

ООО "Альпари-Форекс", старт работы которого датирован летом прошлого года, в столь короткий срок достигло выдающихся результатов и стало победителем в номинации "Самый динамично развивающийся форекс-дилер РФ". Компания регулярно проводит обучающие мероприятия по повышению финансовой грамотности для молодёжи, прежде всего учащихся высших учебных заведений. Профессиональные контакты налажены с вузами более шестидесяти городов России.

И наконец, уже традиционно, третий раз подряд, благотворительный фонд "Альпари" победил в номинации "Региональный благотворительный фонд года" в подгруппе "Корпоративная социальная ответственность". Члены жюри отметили высококачественную, прозрачную и эффективную работу фонда по оказанию адресной помощи. Отмечена также выстроенная система взаимодействия с российскими и транснациональными предприятиями и государственными структурами, широкая волонтёрская сеть, охватывающая более полутысячи человек. За тринадцать лет своей деятельности благотворительный фонд "Альпари" оказал помощь двадцати трём тысячам человек на общую сумму восемьдесят восемь миллионов рублей.

Альпари будет продолжать двигаться вперёд, развиваться и совершенствовать инструменты работы, заявил владелец компании Андрей Дашин.

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