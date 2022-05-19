Ссора автомобилистов завершилась избиением мужчины на глазах его ребенка

Автомобилисты не поделили дорогу, после чего один из них избил оппонента на глазах маленького ребенка, находящегося в кресле пассажира.

В четверг, 19 мая, в Петрозаводске на кольцевой трассе на Древлянке возник дорожный конфликт между автомобилистами, который перерос в избиение.

Машина «ВАЗ» двигалась по внешнему кругу, автомобиль «Mitsubishi» — по внутреннему. Во время выезда с «кольца» человек на «Mitsubishi» посчитал, что водитель отечественного авто создал ему помеху.

Хозяин оранжевой иномарки, мужчина спортивного телосложения примерно 45 лет, остановил дорожного оппонента, вытащил его из машины и принялся избивать. В это время на пассажирском сидении «ВАЗ» находился ребенок — маленькая девочка, на глазах которой происходило избиение. Водитель «Mitsubishi» в дальнейшем оттащил свою жертву на газон, где продолжил избиение. Агрессор покинул место происшествия после того, как его на мобильную камеру попытались зафиксировать очевидцы.