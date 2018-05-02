Стая собак терроризирует жителей дома на Пробной, где ранее взорвался газ

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В Петрозаводске жители дома, находящегося по адресу ул. Пробная, 22, жалуются на поселившуюся во дворе собачью стаю.
Жители дома на Пробной сообщают о стае собак, которая пугает местных жителей, в своем паблике в соцсети «Вконакте».
"Уже 2 недели в нашем дворе обитает стая собак. Невозможно спокойно пройти по двору. А про ночь я вообще молчу: лай, вой. Какой-то кошмар. Я люблю животных, но когда на тебя несется с лаем стая из 10 собак....",- написала жительница дома Марина Лукина.
Напомним, в сентябре 2015 года в доме 22 по ул. Пробной взорвался газ. В результате случившегося три человека погибли, еще несколько пострадали. Видимые повреждения получили квартиры, расположенные в четвертом и пятом подъездах.
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