Стая собак терроризирует жителей дома на Пробной, где ранее взорвался газ

В Петрозаводске жители дома, находящегося по адресу ул. Пробная, 22, жалуются на поселившуюся во дворе собачью стаю.

Жители дома на Пробной сообщают о стае собак, которая пугает местных жителей, в своем паблике в соцсети «Вконакте».

"Уже 2 недели в нашем дворе обитает стая собак. Невозможно спокойно пройти по двору. А про ночь я вообще молчу: лай, вой. Какой-то кошмар. Я люблю животных, но когда на тебя несется с лаем стая из 10 собак....",- написала жительница дома Марина Лукина.

Напомним, в сентябре 2015 года в доме 22 по ул. Пробной взорвался газ. В результате случившегося три человека погибли, еще несколько пострадали. Видимые повреждения получили квартиры, расположенные в четвертом и пятом подъездах.