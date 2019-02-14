Стала известна схема действий крупного картеля в Карелии

Представители региональной антимонопольной службы рассказали, по какой схеме действовали петербургские фирмы, организовавшие картель для поставок медицинской техники в больницы Карелии.

Ранее правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Ограничение конкуренции"против участников картеля, специализировавшегося на поставках медоборудования и лекарств в клиники республики.

По имеющейся информации, расследование указанного дела сейчас находится в завершающей стадии.

"Там на начальном этапе был подобран человек, который будет здесь работать с врачами. При его помощи сотрудники больницы устанавливали определенные блокирующие позиции с целью недопуска иных участников. Ну и устанавливали иные ограничения. Все делалось для того, чтобы контракты заключались именно вот с этими фирмами и вот с этими участниками", - пояснил руководитель Карельского УФАС России Артур Пряхин.

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