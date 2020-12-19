Стали известны самые необычные названия деревень и сел в России

Росреестр нашел село Париж в Челябинской области, поселок Новый Карапуз в Новосибирской области, деревни Перебор в Свердловской области и Новая Бондюга в Удмуртии.

Росреестр в третьем квартале 2020 года внес информацию о границах почти 2,3 тыс. населенных пунктов в Единый государственных реестр недвижимости. На 1 октября 2020 года в реестр включены данные о границах 52,5 тыс. населенных пунктов, пишет ТАСС.

Среди необычных названий населенных пунктов, данные о которых пополнили ЕГРН в 2020 году, - деревня Ягодная и село Париж в Челябинской области, поселок Новый Карапуз в Новосибирской области, деревня Перебор в Свердловской области, деревни Желудково и Слонятино в Ярославской области, село Большие Хомяки и деревня Новоселье в Липецкой области, а также деревни Самолет, Ямайкино, Благодать, Круглый Ключ и Новая Бондюга в Удмуртской Республике.