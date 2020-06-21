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Стали известны шокирующие цены на билеты на поезд "Карелия" после карантинных ограничений

Новости. Общество
15:16, 22 Июня 2020
фото: © Столица на Онего
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Билеты на поезд "Карелия", который возобновит рейсы после отмены карантинных мероприятий, будут стоить в 4,3 раза дороже, чем в январе.

Цены на билеты опубликованы на официальном сайте РЖД.

Стоимость проезда по маршруту Москва – Петрозаводск отправлением 3 июля в купейном вагоне составит от 6427 рублей. 

На сколько это дороже, чем в начале года, можно судить по копии билета, приобретенного одним из жителей Петрозаводска в конце января.

Сколько тогда стоил билет, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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