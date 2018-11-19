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Новости. Общество
21:05, 19 Ноября 2018
фото: РИА Новости / Михаил Климентьев

Стало известно, чем Путин занимается во время долгих перелетов

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Пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал о занятиях Путина во время перелетов

Путин работает с документами, читает и смотрит дайджесты СМИ, пишет РИА Новости.

"Он работает с документами, потому что к нему поступают документы. Ведь президентские указы, распоряжения, которые выпускает пресс-служба президента и администрация каждый день, они сначала должны быть подписаны президентом… Иногда смотрит телевизионные дайджесты, которые ему готовят, читает дайджесты средств массовой информации", – сказал Песков в эфире телеканала "Россия-1".

Он добавил, что на чтение художественной литературы у президента остается мало времени.

 

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Комментарии

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Ячмень в глазу
2018-11-19 22:18:28
Летает в облаках, пора на Землю опуститься....и чаще смотреть ОТР ,где ещё хоть какую-то правду говорят .....может тогда и указы были бы другими, хотя....о чём это я.....
Мизантроп
2018-11-19 21:39:59
Тишина - вот то бесценное, чего Путину не хватает, чего он ищет, к чему стремится. А вы ему макулатуру подсовываете - пощадите вы его, не заставляйте страдать, если хоть малость уважаете!
Гость
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