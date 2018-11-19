Стало известно, чем Путин занимается во время долгих перелетов

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Пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал о занятиях Путина во время перелетов
Путин работает с документами, читает и смотрит дайджесты СМИ, пишет РИА Новости.
"Он работает с документами, потому что к нему поступают документы. Ведь президентские указы, распоряжения, которые выпускает пресс-служба президента и администрация каждый день, они сначала должны быть подписаны президентом… Иногда смотрит телевизионные дайджесты, которые ему готовят, читает дайджесты средств массовой информации", – сказал Песков в эфире телеканала "Россия-1".
Он добавил, что на чтение художественной литературы у президента остается мало времени.
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