Стало известно, как планируется восстанавливать сгоревшую Успенскую церковь

Уничтоженную в результате поджога Успенскую церковь в Кондопоге будут восстанавливать как памятник культуры с максимальным использованием сохранившихся исторических элементов здания.

Это следует из документации к аукциону для выбора подрядной организации, которая будет разрабатывать проект восстановления храма.

"Проектные решения и указания по сохранению объекта культурного наследия должны соответствовать принятым методикам реставрации памятников деревянного зодчества и обеспечивать безусловное сохранение особенностей объекта, определяющих его историко-культурную ценность", - говорится в документе.

Техническое задание предусматривает "инженерное обследование элементов с выводами о возможности дальнейшего использования".

Когда должен быть готов проект по восстановлению памятника зодчества, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".