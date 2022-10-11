Стало известно, какие бренды одежды будут продавать на месте H&M

Магазины отечественных и некоторых других брендов откроются на месте H&M.

Об этом ТАСС сообщила директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова.

«Площадки H&M активно занимают бренды российской Melon Fashion Group (МФГ), российский бренд женской одежды и аксессуаров Lime, сеть мультибрендовых магазинов модной одежды и аксессуаров „Снежная королева“, а также турецкий фешен-бренд Koton и др.», — сказала она.

Ранее региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева рассказывала ТАСС, что новые магазины на месте H& M могут начать открываться в России преимущественно в конце марта — апреле 2023 года.

H&M объявила о решении постепенно свернуть свою деятельность в России, где она работает с 2009 года. Ретейлер закрыл более 110 магазинов сети из почти 150.