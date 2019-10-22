Стало известно, когда построят и как будет выглядеть автодорога до Кижей за 1 млрд рублей

Управление капитального строительства Карелии объявило аукцион для выбора компании, которая построит в Заонежье автодорогу до причала напротив острова Кижи.

Начальная цена контракта составляет более 1 млрд рублей.

Согласно конкурсной документации планируется не просто асфальтирование существующей грунтовой дороги (на фото), а строительство новой трассы с асфальтобетонным покрытием, искусственным освещением, дорожными знаками, разметкой, ограждениями и светофорами.

Когда закончится строительство, и что построят на берегу, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".