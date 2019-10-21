Стало известно, куда потрачено 30 млрд рублей из бюджета Карелии

Расходы бюджета Карелии на развитие экономики за 9 месяцев 2019 года составили 6,1 млрд рублей – 20% от общего объема расходной части региональной казны.

Это следует из аналитических материалов Минфина Карелии об исполнении бюджета за январь-сентябрь 2019 года.

На какие статьи расходов ушли миллиарды рублей, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".