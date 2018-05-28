Стало известно, куда в Карелии подростки могут трудоустроиться на лето

В управлении труда и занятости республики сообщили о трудоустройстве более 200 подростков.

На сегодняшний день трудоустроены 208 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в различные предприятия и организации республики, сообщает управление труда и занятости Карелии.

В большинстве случаев несовершеннолетних трудоустраивают в образовательные учреждения, специализированные муниципальные организации: центры детского творчества и дополнительного образования детей, социально-досуговые центры.

Основные профессии, по которым работают подростки: "подсобный рабочий", "дворник", "системный администратор", "официант", "помощник продавца"...

Кем еще могут трудоустроится подростки, смотрите в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".