Стало известно, на каких дорогах в Карелии установят новые пункты весогабаритного контроля

Завершается монтаж систем весогабаритного контроля автотранспорта на дороге Олонец – Питкяранта – Леппясилта и участке трассы "Кола" Кончезеро - Шуйская - Гирвас.

Об этом сообщили в правительстве Карелии.

Новые пункты ведут в строй в ближайшее время.



Кроме того, скоро заработают уже установленные пункты весогабаритного контроля на 76-м километре трассы Шуйская-Гирвас и 15-м километре автодороги Крошнозеро – Эссойла. Сейчас специалисты калибруют датчики и настраивают видеосистемы.

Комплексы позволяют в режиме онлайн фиксировать весогабаритные параметры всех типов транспортных средств, их номера, а также нарушения водителями скоростного режима и выезд на полосу встречного движения.