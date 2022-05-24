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Стало известно, сколько денег заработал глава Карелии в 2021 году

Новости. Политика
06:40, 25 Мая 2022
фото: © «Столица на Онего»

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Артур Парфенчиков задекларировал годовой доход в 11,8 млн рублей, из которых 4,2 млн он получил от сдачи квартиры, сообщается на сайте правительства Карелии.

В декларации опубликованы не только доходы Артура Парфенчикова, но и его супруги.

Так, в общей совместной собственности у Парфенчикова находится земля площадью в 700 кв.м и дача в 50 кв.м, расположенные в России.

В индивидуальной собственности у главы Карелии -  две квартиры площадью 159,3 кв.м и 102,9 кв.м, которые находятся в России. Также в пользовании есть помещение в России площадью в 85,4 квадрата.

Транспорта за Парфенчиковым никакого не числится.

А вот супруга Артура Парфенчикова задекларировала годовой доход в 4,9 млн рублей. 

У нее в  личной собственности есть два земельных участка площадью 540,0 и 694,0 кв.м, жилой дом в  44,0 квадрата и квартира 40,5. Вся недвижимость расположена в России.

Официально за женой главы Карелии также числится Volvo CX60. 

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