Стало известно, сколько денег заработал глава Карелии в 2021 году

Артур Парфенчиков задекларировал годовой доход в 11,8 млн рублей, из которых 4,2 млн он получил от сдачи квартиры, сообщается на сайте правительства Карелии.

В декларации опубликованы не только доходы Артура Парфенчикова, но и его супруги.

Так, в общей совместной собственности у Парфенчикова находится земля площадью в 700 кв.м и дача в 50 кв.м, расположенные в России.

В индивидуальной собственности у главы Карелии - две квартиры площадью 159,3 кв.м и 102,9 кв.м, которые находятся в России. Также в пользовании есть помещение в России площадью в 85,4 квадрата.

Транспорта за Парфенчиковым никакого не числится.

А вот супруга Артура Парфенчикова задекларировала годовой доход в 4,9 млн рублей.

У нее в личной собственности есть два земельных участка площадью 540,0 и 694,0 кв.м, жилой дом в 44,0 квадрата и квартира 40,5. Вся недвижимость расположена в России.

Официально за женой главы Карелии также числится Volvo CX60.



