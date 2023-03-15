Стало известно, сколько компаний из Петрозаводска готовы брать на работу пенсионеров

SuperJob: в минувшем году число соискателей-мужчин младше 45 лет уменьшилось.

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос с целью выяснить, сколько компаний готовы рассматривать устройство пенсионеров наравне с более молодыми кандидатами. В опросе приняли участие представители компаний из Петрозаводска.

Как признали в сервисе, после начала СВО работодатели столкнулись с изменениями на рынке труда: в традиционно «мужских» сферах деятельности средний возраст кандидатов вырос за счет уменьшения числа соискателей моложе 45 лет. Мужчины призывного возраста стали реже менять работу. В результате 4 из 10 компаний принимают на работу пенсионеров на общих основаниях, а в каждой третьей компании пенсионеров трудоустраивают время от времени либо на некоторые должности.

Чаще всего кандидатов пенсионного возраста берут на вакансии квалифицированных рабочих и сотрудников сферы сбыта (24% и 20% от общего числа работодателей). Кроме того, достаточно часто требуются на позиции ИТР, на должности водителей и бухгалтеров.