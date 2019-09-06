11:57, 06 Сентября 2019
Стало известно, сколько людей готовы делать бизнес на съемках кино в Карелии
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Производством кинофильмов в Карелии занимается уже два десятка предпринимателей, которые готовы официально зарегистрировать свой бизнес при условии государственной поддержки.
Об этом сообщил сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике глава Минэкономразвития Карелии Павел Буренков.
Он представил депутатам пакет поправок к закону о государственной поддержке малого и среднего предпринимательства. Законопроект предусматривает, в том числе, субсидирование за счет бюджета части затрат на производство и прокат кино- и видеофильмов.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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