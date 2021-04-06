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Стало известно, сколько в России долларовых миллиардеров

Новости. Общество
21:30, 06 Апреля 2021
фото: © freepik.com
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В последнем списке издания Forbes наша страна заняла пятое место по числу миллиардеров.

В России на 2021 год насчитывается более сотни долларовых миллиардеров. Это следует из мирового рейтинга обладателей миллиардных состояний, подготовленного и опубликованного во вторник, 6 апреля, американским изданием Forbes, пишет Лента.ру.

Как подсчитали в Forbes, в настоящее время долларовыми миллиардерами являются 117 россиян. По этому показателю Россия занимает пятое место в мире после США (724), Китая (698, с учетом богачей из Гонконга и Макао), Индии (140) и Германии (136).

Из россиян самое высокое, 51-е место в глобальном рейтинге занимает председатель совета директоров ПАО "Северсталь" Алексей Мордашов с состоянием в 29,1 миллиарда долларов. За ним, на 55-м месте, расположился президент холдинга "Интеррос" и крупнейший акционер "Норникеля" Владимир Потанин с 27 миллиардами долларов. Замыкает тройку богатейших представителей России в рейтинге основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, на счету которого 26,2 миллиарда долларов.

В рейтинг Forbes попали 2755 богачей со всего мира. Их общее состояние оценивается в рекордные 13,08 триллиона долларов, что на 64 процента больше, чем годом ранее. При этом первую строчку рейтинга, как и в 2020-м, занимает основатель и генеральный директор интернет-ретейлера Amazon Джефф Безос со 177 миллиардами, вторую — основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск со 151 миллиардом, а третью — владелец модного дома LVMH Бернар Арно и его семья, которые располагают 150 миллиардами долларов.

Как отмечает издание, в этом году в рейтинге 493 новичка. При этом 84 миллиардера, входившие в прошлогодний список, в 2021-м из него выбыли, из них 23 по причине смерти.
Ранее в апреле сообщалось, что совокупное состояние российских миллиардеров увеличилось на 23,9 миллиарда долларов с начала 2021 года. Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index, лидером среди российских богачей остался Владимир Потанин ("Норникель"), состояние которого за первый квартал этого года выросло на 235 миллионов долларов, до 30,3 миллиарда долларов.

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