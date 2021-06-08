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Стало известно, стихи каких поэтов уважают арестанты в Карелии

Новости. Общество
15:19, 09 Июня 2021
фото: © УФСИН по Карелии

УФСИН по Карелии опубликовала ТОП излюбленных стихотворений содержащихся за решеткой граждан.

По опросу осужденных, работающих в библиотеках исправительных учреждений и сотрудников СИЗО, отвечающих за выдачу книг, самыми читаемыми стихотворениями в исправительных колониях и СИЗО Республики Карелия стали:

— Сергей Есенин — «Письмо матери»;

— Михаил Лермонтов — «Выхожу один я на дорогу»;

— Александр Пушкин — «Во глубине сибирских руд…».

Об этом сообщает УФСИН.

«Во всех исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы Республики Карелия функционируют библиотеки. Осужденные охотно читают фантастику, приключения и детективы, русскую и зарубежную классику. В последнее время популярность вновь вернули стихотворные сборники разных поэтов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что заключенных женщин в Карелии лечат от алкоголизма с помощью метафорических ассоциативных карт.

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