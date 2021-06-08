Стало известно, стихи каких поэтов уважают арестанты в Карелии

УФСИН по Карелии опубликовала ТОП излюбленных стихотворений содержащихся за решеткой граждан.
По опросу осужденных, работающих в библиотеках исправительных учреждений и сотрудников СИЗО, отвечающих за выдачу книг, самыми читаемыми стихотворениями в исправительных колониях и СИЗО Республики Карелия стали:
— Сергей Есенин — «Письмо матери»;
— Михаил Лермонтов — «Выхожу один я на дорогу»;
— Александр Пушкин — «Во глубине сибирских руд…».
Об этом сообщает УФСИН.
«Во всех исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы Республики Карелия функционируют библиотеки. Осужденные охотно читают фантастику, приключения и детективы, русскую и зарубежную классику. В последнее время популярность вновь вернули стихотворные сборники разных поэтов», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что заключенных женщин в Карелии лечат от алкоголизма с помощью метафорических ассоциативных карт.
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