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Заключенных женщин в Карелии лечат от алкоголизма с помощью метафорических ассоциативных карт

Новости. Общество
13:52, 08 Июня 2021
фото: © УФСИН Карелии

Психологи СИЗО-1 проводят групповые психокоррекционные занятия с осужденными женщинами, имеющими алкогольную зависимость, рассказали в УФСИН Карелии.

Психологи СИЗО-1 в Петрозаводске регулярно проводят психокоррекционные занятия, в том числе групповые, с осужденными женщинами, имеющими алкогольную зависимость. При этом психологи имеют ввиду, что социальная депривация проживается у женщин сложнее, чем у мужчин, поскольку женщина более ранима и эмоциональна, больше скучает по своим любимым и родным людям.

«В основе работы с осужденными женщинами, имеющими зависимость, лежит развитие мотивации отказа от злоупотребления алкоголем через развитие моральных, познавательных, эстетических и художественных ценностных ориентаций. Как показывает наш многолетний практический опыт, наиболее эффективно использовать при работе с данной категорией осужденных гештальт подход с элементами арт-терапии», — поясняет работник психологической лаборатории СИЗО-1 Людмила Графова.

Эффективным инструментом в работе с зависимым поведением являются метафорические ассоциативные карты «Ресурсы и силы». Данный набор карт помогает людям с зависимостями зарядиться осознанностью, верой в себя, положительными эмоциями, мотивацией к действию.

Работа с картами дает возможность решить проблему на неосознанно-символическом уровне, привлечь к работе скрытые ресурсы психики, развить творческие способности.

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