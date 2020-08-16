Станции переливания крови Петрозаводска срочно требуются доноры

На республиканскую станцию переливания приглашают доноров всех групп крови.

На 17 августа остро необходима донорская кровь O (I) Rh (+), Rh (-), А (II) Rh (-), B(III) Rh (+), Rh (-), АB(IV) Rh (-). Недостаточно крови А(II) Rh (+), АB(IV) Rh (+), сообщается в паблике петрозаводской станции переливания крови.

Прием доноров осуществляется по предварительной записи по телефонам: +79658171085 , 76-42-65 (с 13-00 до 15-00).

На донацию жителей Карелии ждут с 8 до 13 часов ежедневно в рабочие дни.

Доноров с Kell + антигеном временно не принимают.

Ранее глава Карелии поделился кровью с нуждающимися и получил за это ленточку-триколор.