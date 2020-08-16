890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СУОЯРВИ В ФЕКАЛИЯХ, ВАНДАЛЫ В КАРЕЛИИ И ЗВЕЗДЫ НА ПРИРОДЕ 1
16.08.2020 19:00
Глава администрации района в Карелии об остановке очистных: "Пока нам удалось не допустить режима ЧС" 8
16.08.2020 16:00
Сведения о доходах главы Карелии не опубликованы в установленный срок 15
Сегодня 10:48
В Петрозаводске пассажиры толкали вставший на перекрестке троллейбус (ВИДЕО) 7
Сегодня 13:01
Горный парк в Карелии работает на пределе возможностей 5
Сегодня 07:15
В Петрозаводске пенсионер после тяжелой операции оказался запертым в квартире без помощи специалистов 20
Сегодня 11:08

Станции переливания крови Петрозаводска срочно требуются доноры

Новости. Общество
12:07, 17 Августа 2020
фото: © Столица на Онего
Загрузка...

На республиканскую станцию переливания приглашают доноров всех групп крови.

На 17 августа остро необходима донорская кровь O (I) Rh (+), Rh (-), А (II) Rh (-), B(III) Rh (+), Rh (-), АB(IV) Rh (-). Недостаточно крови А(II) Rh (+), АB(IV) Rh (+), сообщается в паблике петрозаводской станции переливания крови.

Прием доноров осуществляется по предварительной записи по телефонам: +79658171085 , 76-42-65 (с 13-00 до 15-00).

На донацию жителей Карелии ждут с 8 до 13 часов ежедневно в рабочие дни.

Доноров с Kell + антигеном временно не принимают.

Ранее глава Карелии поделился кровью с нуждающимися и получил за это ленточку-триколор.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-08-17 14:11:39
Вопрос цены на кровь.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.08.2020, 14:24
Пропавшего 10 дней назад рыбака на озере в Карелии нашли мертвым без лица
15.08.2020, 12:51
Карельский гинеколог назвал распространенные проблемы женского здоровья
14.08.2020, 18:59
Мастер по ремонту обуви насиловал детей в подвале дома в Петрозаводске
12.08.2020, 07:15
Солист группы "Руки вверх" ушел с семьей в леса Карелии (ФОТО)
10.08.2020, 08:58
Отмена транспортного налога для российских авто вызвала сомнения у Федерации автовладельцев
11.08.2020, 12:53
Число фекалий в Онежском озере в Петрозаводске превысило норму в сотни раз

Аналитика

14.08.2020 16:07
Обществоведение
Гинеколог Олег Погодин: "Женщина не должна терпеть боль"
Заведующий гинекологическим отделением Перинатального центра Карелии Олег Погодин о женском здоровье, "передовой" гинекологии, безграничных возможностях и семье врачей.
Карелию ждет жаркая политическая осень 4
13.08.2020 16:19
Суоярви в режиме постоянной готовности 2
12.08.2020 13:32
"Минздрав Карелии не преследовал цели увольнять руководителей" 2
11.08.2020 09:20
Выплатить премию и залезть в кредит 18
10.08.2020 15:18
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:40
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
"Кемска волость" как товарный знак 2
11.08.2020 15:50
Александр Баркар: "Есть возраст, в котором мы зависаем"
10.08.2020 09:52
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»