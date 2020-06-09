Глава Карелии поделился кровью с нуждающимися и получил за это ленточку-триколор (ФОТО)

Артур Парфенчиков принял участие в донорском марафоне, сообщили в Минздраве Карелии.

Недельный донорский марафон проходит с 8 по 15 июня по всей стране. Он приурочен ко Дню России – 12 июня и к Всемирному дню донора, который отмечают традиционно 14 июня.



Всем сдавшим кровь выдается ленточка в виде триколора.

Глава Карелии принял участие в акции и сдал кровь.

"Благодарю всех участников донорского марафона, ведь кровь требуется постоянно для помощи пациентам с самыми разными заболеваниями. В очередной раз убедился, что в нашей республике живет много ответственных и неравнодушных людей", − сказал Артур Парфенчиков.





Участником донорского марафона стал и заместитель премьер-министра правительства региона по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игорь Корсаков.

Как рассказала главный врач Республиканской станции переливания крови Ирина Пушкарева, сегодня самая дефицитная группа крови – вторая положительная.