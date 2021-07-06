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Станция переливания крови Петрозаводска нуждается в донорах с отрицательным резус-фактором

Новости. Общество
18:00, 07 Июля 2021
фото: © Столица на Онего

На Республиканской станции переливания крови иссекают запасы кроки всех групп с отрицательным резусом.

Станция остро нуждается в донорах крови O (I) Rh (-), A (II) Rh (-), B (III) Rh (-), АВ (-). Недостаточно на станции крови O (I) Rh (+), A (II) Rh (+), B (III) Rh (+), АВ (+), сообщается на сайте учреждения.

Необходимую консультацию можно получить по телефонам: +79658171085, 76-42-65 (с 13-00 до 15-00).

Прием доноров осуществляется с 8 до 14 часов ежедневно с понедельника по пятницу.

«По поводу прививок от короновирусной инфекции — на кроводачу можно подходить через месяц после второй прививки. После сдачи крови рекомендуется любую прививку делать не ранее чем через 10 дней», — пишут в публике станции переливания крови.

Ближайшая донорская суббота состоится 24 июля.

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Комментарии

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кир
2021-07-07 18:37:11
Цена вопроса? Не вписались вы в рынок. У нас мало кто вписался в рынок, - сказал кот.
Гость
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