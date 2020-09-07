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Станция переливания крови Петрозаводска остро нуждается в донорах двух групп

Новости. Общество
09:48, 08 Сентября 2020
фото: © ТАСС/Петр Ковалев
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Республиканская станция переливания крови приглашает доноров второй и третьей группы крови.

На 8 сентября служба крови остро нуждается в донорах крови A(II) Rh (-) и B (III) Rh (+).

"Доноров данной группы крови просим в ближайшие рабочие дни посетить станцию переливания крови", - пишут в паблике станции.

Прием осуществляется с 8 до 13 часов в рабочие дни по адресу: Петрозаводск ул. Пирогова д.4А.

Напомним, станция переливания крови 19 сентября приглашает принять участие в акции "Суббота доноров".

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Комментарии

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кир
2020-09-08 11:35:20
Не будет вам крови, пока выплату за неё не повысите.
Гость
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