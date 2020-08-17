Жителей Карелии приглашают на "Субботу доноров" в сентябре

Республиканская станция переливания крови в Петрозаводске проведет очередную акцию "Суббота доноров".

Станция переливания крови 19 сентября приглашает принять участие в донорской акции, пишут в паблике учреждения.

Прием доноров будет осуществляться в субботу с 8:00 до 12.00 по предварительной записи.

Записаться на донацию можно по номеру телефона регистратуры +79658171085 или 76-42-65 с 13 до 15 часов.

На станции предупреждают, что стоит отложить донацию на месяц, если у донора есть любые признаки ОРВИ, или он посещал в последний месяц зоны повышенного риска (страны, регионы, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции) и контактировал с теми, кто был в таких регионах.

Ранее сообщалось, что станция остро необходима донорская кровь O (I) Rh (+), Rh (-), А (II) Rh (-), B(III) Rh (+), Rh (-), АB(IV) Rh (-). Недостаточно крови А(II) Rh (+), АB(IV) Rh (+), сообщается в паблике петрозаводской станции переливания крови.