Станция переливания крови Петрозаводска остро нуждается в донорах

На республиканскую станцию переливания приглашают доноров всех групп крови.

На 6 июля остро необходима донорская кровь O (I) Rh (-), А (II) Rh (+), B(III) Rh (-), АB(IV) Rh (+), АB(IV) Rh (-). Недостаточно крови O (I) Rh (+), А(II) Rh (-), B(III) Rh (+), сообщается в паблике петрозаводской станции переливания крови.

Прием доноров осуществляется с 8 до 13 часов ежедневно по предварительной записи. Запись на донацию по номеру телефона регистратуры: +79658171085 или 76-42-65 с 13 до 15 часов.

Напомним, служба крови Карелии проводит в июле "Субботу доноров".