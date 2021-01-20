Станция переливания крови Петрозаводска приглашает доноров

Республиканская станция переливания крови нуждается в донорах всех групп, кроме А(II) Rh (+), B (III) Rh (+).
Как сообщается на сайте учреждения, на 21 января существует повышенная потребность во всех группах крови, кроме А(II) Rh (+), B (III) Rh (+).
Доноров с Kell + антигеном временно не принимают.
Забор плазмы временно приостановлен.
Доноры, проживающие в Сортавальском, Олонецком, Лахденпохском, Кемском, Питкярантском, Сегежском, Беломорском, Суоярвском и Лоухском районах, при каждом обращении на станцию должны предоставлять эпидсправку, зарегистрированную у терапевта по месту жительства (справка действительна в течении трех дней).
В субботу, 30 января, станция переливания проводит акцию "Суббота доноров". В этот день кровь можно сдать с 08:00 до 12:00.
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