Станция переливания крови Петрозаводска приглашает доноров

Республиканская станция переливания крови нуждается в донорах всех групп, кроме А(II) Rh (+), B (III) Rh (+).

Как сообщается на сайте учреждения, на 21 января существует повышенная потребность во всех группах крови, кроме А(II) Rh (+), B (III) Rh (+).

Доноров с Kell + антигеном временно не принимают.

Забор плазмы временно приостановлен.

Доноры, проживающие в Сортавальском, Олонецком, Лахденпохском, Кемском, Питкярантском, Сегежском, Беломорском, Суоярвском и Лоухском районах, при каждом обращении на станцию должны предоставлять эпидсправку, зарегистрированную у терапевта по месту жительства (справка действительна в течении трех дней).

В субботу, 30 января, станция переливания проводит акцию "Суббота доноров". В этот день кровь можно сдать с 08:00 до 12:00.