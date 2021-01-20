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Станция переливания крови Петрозаводска приглашает доноров

Новости. Общество
11:45, 21 Января 2021
фото: © "Столица на Онего"
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Республиканская станция переливания крови нуждается в донорах всех групп, кроме А(II) Rh (+), B (III) Rh (+).

Как сообщается на сайте учреждения, на 21 января существует повышенная потребность во всех группах крови, кроме А(II) Rh (+), B (III) Rh (+).

Доноров с Kell + антигеном временно не принимают.

Забор плазмы временно приостановлен.

Доноры, проживающие в Сортавальском, Олонецком, Лахденпохском, Кемском, Питкярантском, Сегежском, Беломорском, Суоярвском и Лоухском районах, при каждом обращении на станцию должны предоставлять эпидсправку, зарегистрированную у терапевта по месту жительства (справка действительна в течении трех дней).

В субботу, 30 января, станция переливания проводит акцию "Суббота доноров". В этот день кровь можно сдать с 08:00 до 12:00.

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Комментарии

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кир
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