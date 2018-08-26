Станция переливания крови Петрозаводска проведет акцию "День донора"

Служба крови Карелии приглашает доноров на акцию, посвященную Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

С 3 по 7 сентября станция переливания крови Петрозаводска проводит акцию "День донора", которая посвящена памятной дате – Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 3 сентября в России вспоминают жертв террористической атаки на Беслан. Это день траура по всем жертвам террактов, а также тех, кто погиб, выполняя свой долг в ходе спасательных операций. Официально День солидарности в борьбе с терроризмом появился в календаре памятных и скорбных дат на основании федерального закона от 21 июля 2005 года.

Как сообщается на официальной странице станции переливания крови в соцсети, прием доноров 3 сентября будет осуществляться с 8.00 до 14.00. С 4 по 7 сентября участников акции ждут с 8.00 до 12.30.