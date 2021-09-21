Станция переливания крови в Карелии очень ждет доноров

На сегодняшний день в Карелии существует повышенная потребность в донорах всех групп крови!
Донорский светофор показывает, что сложилась повышенная потребность всех групп крови.
Если вы можете сдать кровь, то вас ждут на станции переливания по адресу: ул.Пирогова,4-а.
Время приема доноров: с 8.00 до 14.00.
Запись на донацию по номеру телефона регистратуры +79658171085 или 76-42-65 с 13 до 15 часов.
1Мы благодарны каждому донору за то, что даже в период пандемии, вы вносите свой безвозмездный вклад в спасение человеческих жизней», — сообщается в паблике станции переливания крови.
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