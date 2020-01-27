Станция переливания крови в Петрозаводске остро нуждается в донорах

Служба крови Карелии ждут доноров крови четырех групп.

Доноров крови О (I) Rh (+/-), А (II) Rh (-), B(III) Rh(+), АВ (IV) Rh (-) просят в ближайшие рабочие дни посетить станцию переливания крови.

Временное ограничение введено при приеме доноров А(II), AB (IV) резус "Прима", сообщается в паблике станции переливания крови.

Прием в будние дни осуществляется с 8 до 13 часов на ул. Пирогова, д.4А.

Ранее сообщалось, что в феврале служба крови ждет доноров и в субботу. 1 февраля состоится донорская акция "Суббота донора".