890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Детсад в Карелии, где травмировалась маленькая девочка, хотел избежать ответственности 2
Сегодня 12:42
Ирина Мирошник: "Город к ремонту готов" 2
Сегодня 09:33
Жильцам сгоревшего под Петрозаводском дома нужна помощь 1
Сегодня 10:14
Стало известно, кто выиграет от закона о выплате "северных" молодым работникам в Карелии
Сегодня 10:52

Станция переливания крови в Петрозаводске остро нуждается в донорах

Новости. Общество
12:40, 27 Января 2020
фото: © Артем Коротаев/ТАСС
Загрузка...

Служба крови Карелии ждут доноров крови четырех групп.

Доноров крови О (I) Rh (+/-), А (II) Rh (-), B(III) Rh(+), АВ (IV) Rh (-) просят в ближайшие рабочие дни посетить станцию переливания крови.

Временное ограничение введено при приеме доноров А(II), AB (IV) резус "Прима", сообщается в паблике станции переливания крови.

Прием в будние дни осуществляется с 8 до 13 часов на ул. Пирогова, д.4А.

Ранее сообщалось, что в феврале служба крови ждет доноров и в субботу. 1 февраля состоится донорская акция "Суббота донора".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
бюджет
2020-01-27 14:31:25
У нас капитализм! Ставки! Расценки! Условия!
Leopol'd
2020-01-27 13:52:02
"Станция ждёт...", из года в год.
А сделать пункт приёма удобнее для доноров так и не хотят. Один мобильный пункт на город, с разумным расписанием. Но проще давить на совесть и на жалость.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.01.2020, 13:00
Массовая драка у кафе "Мангал" произошла ночью в Петрозаводске (ВИДЕО)
20.01.2020, 13:42
Новогодняя конструкция рухнула на посетителей катка в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
20.01.2020, 13:07
Трое рыбаков на снегоходе утонули в Карелии
21.01.2020, 18:40
Все больше людей устраиваются на работу в Финляндию, чтобы получить вид на жительство
23.01.2020, 15:20
Дым до небес: Авария с пострадавшими произошла под Петрозаводском (ФОТО)
22.01.2020, 09:16
Женщина скончалась в "скорой" после крупного пожара в Петрозаводске

Аналитика

Сегодня 09:33
Обществоведение
Ирина Мирошник: "Город к ремонту готов" 2
Глава Петрозаводска Ирина Мирошник рассказала о том, какие изменения произойдут в городе к 100-летию республики.
Самые страшные злодеи Карелии 4
24.01.2020 09:56
Куда пропала взятка
23.01.2020 13:33
Преимущества баннерной рекламы
23.01.2020 09:04
Десять лучших книг 2019, которые вы могли пропустить 4
22.01.2020 12:10
Вся аналитика

Чтиво

24.01.2020 13:30
Без политики
"Костная клиника": меняем разношенные боты на изящные туфли
"Косточки" или "шишки" на стопе – проблема, знакомая многим. Что является причиной возникновения данного дефекта, доставляющего неудобства и боль, и как избавиться от этой проблемы?
"Умоляюще просим принять нашу Корелию под защиту Британии" 8
24.01.2020 12:59
Как восстановить волосы зимой: подборка бюджетных средств
20.01.2020 12:02
архив чтиво

Медиа

Открытие катка в Губернаторском парке в 2020
Новое
Сегодня 15:09
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»