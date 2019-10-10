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Новости. Общество
15:47, 10 Октября 2019

Станция скорой медицинской помощи выйдет из состава БСМП Петрозаводска

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В Карелии будет создан единый центр оказания медпомощи, в который войдут все подстанции скорой помощи, санавиация и центр медицины катастроф.

Станцию скорой медицинской помощи ждет реорганизация. Об этом сегодня заявил вице-премьер правительства республики по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игорь Корсаков на встрече с коллективом станции.

"Организацию оказания скорой медицинской помощи в нашей республике необходимо перезагружать. Цель перезагрузки – улучшение качества оказания экстренной медпомощи на территории Карелии. Для этого будет создан единый центр медпомощи, в состав которого войдут станция скорой помощи Петрозаводска и все подстанции в районах, санавиация и центр медицины катастроф", - сказал Игорь Корсаков.

По мнению вице-премьера, реорганизация поможет решить дефицит кадров и проблему финансирования. Центр как отдельное юридическое лицо со своим руководителем - главным врачом сможет приглашать выпускников медучилища и мединститута на стажировки и самостоятельно распоряжаться средствами.

"Все денежные средства будут у вас. И уже вы сами решите, сколько бригад будет работать, какие надбавки сотрудникам выплачивать. Вопросы карового и финансового обеспечения - в ваших руках", - отметил Корсаков.

Как будет проходить реорганизация, решит специальная рабочая группа с участием представителей трудового коллектива станции скорой помощи, профсоюзов, ветеранов и Минздрава. Все вопросы по подготовке коллективного договора с новыми условиями оплаты труда, пересмотру штатного расписания с рекомендуемыми нормативами обсудят на заседаниях группы. Ближайшая встреча состоится уже через неделю.

По словам Корсакова, на решение всех организационных вопросов уйдет не менее четырех месяцев. В здании скорой медицинской помощи Петрозаводска сделают ремонт. До конца октября будет готова проектная документация. В новый центр планируют закупить современное оборудование. Создадут единый диспетчерский центр, который будет работать с программой "Промед".

"Вопросы при реорганизации будут, но мы открыты и готовы решать все проблемы сообща", - отметил Корсаков.

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Комментарии

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nae
2019-10-10 17:03:46
"Прекрасная" идея от чиновников. Перевожу на общечеловеческий.
"Цель перезагрузки – улучшение качества оказания экстренной медпомощи на территории Карелии. Для этого будет создан единый центр медпомощи, в состав которого войдут станция скорой помощи Петрозаводска и все подстанции в районах, санавиация и центр медицины катастроф".
Цель перезагрузки - ликвидация протестных акций путем юридического закрытия существующих организаций и создание новой - единого центра медпомощи. Под закрытие увольняются (сокращаются) все работники старой юридической формы и тут же набираются в штат нового учреждения, но с отсечением всех недовольных. Главврачу нового учреждения будет дан карт бланш на набор новых сотрудников и начисления им зарплаты. "Центр как отдельное юридическое лицо со своим руководителем - главным врачом сможет приглашать выпускников медучилища и мединститута на стажировки и самостоятельно распоряжаться средствами". Будут набраны молодяшки, которыми будет легко управлять за те же деньги. С ними, скорее всего, будут заключаться срочные трудовые договора, что бы даже не думали бухтеть. "Все денежные средства будут у вас. И уже вы сами решите, сколько бригад будет работать, какие надбавки сотрудникам выплачивать. Вопросы карового и финансового обеспечения - в ваших руках". Таким образом будет полностью "зачищена поляна" с полной ликвидацией любых протестных или даже просто несогласных настроений путем "прикармливания" лояльных и "выдавливанием" недовольных. Со срочными трудовыми договорами это не проблема. Я так понимаю, что власть снова демонстрирует, что она готова пойти на что угодно, но только не соглашаться с мнением трудящихся, ибо "западло".
Goxa
2019-10-10 16:40:15
Минтруд хочет массово нанимать врачей - гастарбайтеров

https://news.mail.ru/society/39035277/
Беня
2019-10-10 16:55:07
Еще не давно я писал свои бредни о том, как я вижу высокотехнологическую Россию будущего: как таджики везут меня на скорой и не могут укольчик поставить, потому шо нет ампул с надписями на таджикском. :)
И вот, друзья мои, :) оказывается я эксрасенс и ясновидец :) Прям страшно писать комменты :) :) :)
Еще на*рен сбудутся :)
кир
2019-10-10 17:18:54
Беня, сон в руку. В стране медиков не хватает, сегодня сообщили. Будут брать из-за рубежа ближнего и того, который откликнется. Мединститут ПетрГУ можно закрыть.
тетка
2019-10-10 16:36:00
Очень хочется надеяться, что люди будут работать в лучших условиях. Хотя "хотели, как лучше, а получилось, как всегда" долго еще будет актуально.
Изя
2019-10-10 16:31:22
Социальные учреждения уже слили , да так , что там уже некому работать ( птз) , поувольнялись все . Та же судьба ждёт и персонал станций скорой помощи , объеденят , понаставят дураков-начальников , уберут умных и неугодных работников и вся система оказания скорой помощи рухнет . Бездари . :)
Штази
2019-10-10 16:25:04
Как только Президент дал поручение привести в порядок первичное звено сисмемы здравоохранения, так в Карелии сразу затеяли масштабную реорганизацию с объединением всех скорых помощей в одну новую структуру. Сначала всё в посёлках напрочь "оптимизировали", теперь оставшимися кадрами экстренной медпомощи Петрозаводска будут дыры в районах латать, и попробуй откажись. Зато будет чем перед центром отчитаться.
zanoza
2019-10-10 16:34:26
Штази, быстро так среагировали :) Думаю это с забастовкой связано, разрешить проблему не смогли, сейчас устроят реорганизацию и сделают ещё хуже чем было.
Изя
2019-10-10 16:40:10
zanoza, минздрав работает крайне примитивно , главное . в ходе реорганизации избавиться от " итальянцев" , на качество оказания мед.помощи населению им наплевать :)
zanoza
2019-10-10 16:19:34
Вчера в новостях Президент и Премьер обсуждали новый виток модернизации в здравоохранении, при которой упор будет делаться на первичное звено. Но при этом вспомнили как деньги были выделены на модернизацию здравоохранения ещё в 2016 году и сами искренне так удивлялись, почему нет ни денег ,ни модернизации :) Будет ли толк от нововведений на этот раз, сказать сложно :)
однозначно
2019-10-10 16:15:53
Вот и правильно. Главное, чтобы итальянцы туда не просочились.
zanoza
2019-10-10 16:22:28
однозначно, ты ещё трудишься яко пчёлка :)
Алик
2019-10-10 15:55:22
Вот никак не пойму, рядом успешная Финляндия, ездят туда чиновники регулярно, неужели за 20 лет последних, нельзя было перенять опыт умных чиновников из соседней страны?
И делать-то ничего не надо было бы?! Или как?
Беня
2019-10-10 17:00:55
... "перенять опыт"... :)
Алик, не смешите :) Они так плохо устроились в этой жизни. шо им больше делать нефиг, как какой-то чухонский опыт перенимать? :)
Ага! Щ-щ-ща-з-з-з!!! :) :) :)
тетка
2019-10-10 16:31:07
Алик, так ведь невыгодно им делать правильно.
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