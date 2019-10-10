Станция скорой медицинской помощи выйдет из состава БСМП Петрозаводска

В Карелии будет создан единый центр оказания медпомощи, в который войдут все подстанции скорой помощи, санавиация и центр медицины катастроф.

Станцию скорой медицинской помощи ждет реорганизация. Об этом сегодня заявил вице-премьер правительства республики по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игорь Корсаков на встрече с коллективом станции.

"Организацию оказания скорой медицинской помощи в нашей республике необходимо перезагружать. Цель перезагрузки – улучшение качества оказания экстренной медпомощи на территории Карелии. Для этого будет создан единый центр медпомощи, в состав которого войдут станция скорой помощи Петрозаводска и все подстанции в районах, санавиация и центр медицины катастроф", - сказал Игорь Корсаков.

По мнению вице-премьера, реорганизация поможет решить дефицит кадров и проблему финансирования. Центр как отдельное юридическое лицо со своим руководителем - главным врачом сможет приглашать выпускников медучилища и мединститута на стажировки и самостоятельно распоряжаться средствами.

"Все денежные средства будут у вас. И уже вы сами решите, сколько бригад будет работать, какие надбавки сотрудникам выплачивать. Вопросы карового и финансового обеспечения - в ваших руках", - отметил Корсаков.

Как будет проходить реорганизация, решит специальная рабочая группа с участием представителей трудового коллектива станции скорой помощи, профсоюзов, ветеранов и Минздрава. Все вопросы по подготовке коллективного договора с новыми условиями оплаты труда, пересмотру штатного расписания с рекомендуемыми нормативами обсудят на заседаниях группы. Ближайшая встреча состоится уже через неделю.

По словам Корсакова, на решение всех организационных вопросов уйдет не менее четырех месяцев. В здании скорой медицинской помощи Петрозаводска сделают ремонт. До конца октября будет готова проектная документация. В новый центр планируют закупить современное оборудование. Создадут единый диспетчерский центр, который будет работать с программой "Промед".

"Вопросы при реорганизации будут, но мы открыты и готовы решать все проблемы сообща", - отметил Корсаков.