«Стараемся общаться с военкоматами»: глава Минсельхоза Карелии о влиянии мобилизации на отток кадров

Частичная мобилизация на первом этапе привела к проблемам с кадрами на сельскохозяйственных предприятиях Карелии.

Об этом заявил министр сельского хозяйства республики Владимир Лабинов в интервью специализированному изданию The DairyNews, оценивая итоги работы отрасли в 2022 году.

«Мы, действительно, на первом этапе мобилизации имели проблемы, потому что в первую очередь были востребованы мужчины с водительскими правами — трактористы, машинисты, комбайнеры, лесовозники. Особенно это коснулось их. Стараемся тесно общаться с военкоматами и как-то эту тему нивелировать, поскольку идет отток квалифицированного трудоспособного населения. И это всеобщая проблема», — сказал министр.