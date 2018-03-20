Стартовали продажи нового золотого смартфона в честь победы Путина

Гаджет с изображением Кремля и Путина стоит 269 тысяч рублей.

Российский бренд люксовых смартфонов Caviar представил новый дизайн iPhone X в честь победы Владимира Путина на президентских выборах 2018 года, сообщает "Лента.ру".

Корпус нового смартфона со всех сторон покрыт золотом. Над изображением Кремля, размещенным в нижней части, располагается гравировка с гербом России. Композицию завершает портрет президента с надписью The Golden Age of Vladimir Putin, обозначающей время рассвета страны под руководством Владимира Путина.

Полностью покрытая золотом модель iPhone была выпущена впервые с 2015 года. "Пожалуй, это самый совершенный золотой президентский телефон", - говорят о его дизайне представители бренда Caviar.

Запуск продаж нового iPhone X The Golden Age of Vladimir Putin состоялся 20 марта. Цена смартфона - 269 тысяч рублей.

В марте после заявления президента Владимира Путина о разработке инновационного ядерного оружия Caviar представил дизайн iPhone X Putin Ultimatum с портретом президента и изображением летящей крылатой ракеты.