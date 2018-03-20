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Новости. Общество
22:00, 20 Марта 2018

Стартовали продажи нового золотого смартфона в честь победы Путина

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Гаджет с изображением Кремля и Путина стоит 269 тысяч рублей.

Российский бренд люксовых смартфонов Caviar представил новый дизайн iPhone X в честь победы Владимира Путина на президентских выборах 2018 года, сообщает  "Лента.ру".

Корпус нового смартфона со всех сторон покрыт золотом. Над изображением Кремля, размещенным в нижней части, располагается гравировка с гербом России. Композицию завершает портрет президента с надписью The Golden Age of Vladimir Putin, обозначающей время рассвета страны под руководством Владимира Путина.

Полностью покрытая золотом модель iPhone была выпущена впервые с 2015 года. "Пожалуй, это самый совершенный золотой президентский телефон", - говорят о его дизайне представители бренда Caviar.

Запуск продаж нового iPhone X The Golden Age of Vladimir Putin состоялся 20 марта. Цена смартфона - 269 тысяч рублей.

В марте после заявления президента Владимира Путина о разработке инновационного ядерного оружия Caviar представил дизайн iPhone X Putin Ultimatum с портретом президента и изображением летящей крылатой ракеты.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Лунатик
2018-03-20 23:28:09
Совсем с ума выжили....людям многим есть не на что,а тут ...на костях...
Знакомый набрал в интернете : КГБ срослось с бандитами,столько узнал про прошлое Самого ,что волосы последние дыбом встали?!
Мне предлагал ,но я отказался .....ещё посадят....меньше знаешь,лучше спишь....
User
2018-03-20 23:02:05
Портрет царя в золоте на передовой вражеской разработке -
венец отечественной дизайнерско-патриотической мысли!
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