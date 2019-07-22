Статистики зафиксировали рост строительства жилья в Карелии

Ввод в действие жилых домов в Карелии в первом полугодии увеличился на 48,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За январь-июнь было введено в эксплуатацию 1,7 тысячи квартир общей площадью 123,5 тыс. кв. метров. Более половины из этого жилья - дома, возведенные в рамках индивидуального жилищного строительства.

В первом полугодии ИЖС в Карелии увеличилось на 38,7%. За этот период было введено в действие 667 индивидуальных жилых домов, пишут "Вести Карелии".