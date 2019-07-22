Статистики зафиксировали рост строительства жилья в Карелии

Новости по теме
Загрузка...
Ввод в действие жилых домов в Карелии в первом полугодии увеличился на 48,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
За январь-июнь было введено в эксплуатацию 1,7 тысячи квартир общей площадью 123,5 тыс. кв. метров. Более половины из этого жилья - дома, возведенные в рамках индивидуального жилищного строительства.
В первом полугодии ИЖС в Карелии увеличилось на 38,7%. За этот период было введено в действие 667 индивидуальных жилых домов, пишут "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
19.07.2019, 09:10
16.07.2019, 13:09
21.07.2019, 21:40
18.07.2019, 16:19
Аналитика
Сегодня 11:25
Обществоведение
Гендиректор ООО "Санаторий "Марциальные воды" Зоряна Левина в эксклюзивном интервью прокомментировала "Столице на Онего" резонансные обвинения и скандалы, связанные с работой первой российской здравницы.
19.07.2019 15:29
19.07.2019 13:25
16.07.2019 13:09
15.07.2019 12:54
Чтиво
Сегодня 12:58
Личное мнение
Вадим Маркелов рассказал, как трудно было провести в Петрозаводске соревнования по силовому экстриму.
18.07.2019 16:19
18.07.2019 11:34
18.07.2019 11:31
Медиа
Опрос
У вас есть кредит?
Комментарии