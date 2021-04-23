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Стюардесса рассказала о спасающей жизни детали на борту самолета

Новости. Общество
21:30, 23 Апреля 2021
фото: tiktok.com / taisacabincrew
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Стюардесса украинской авиакомпании, прославившаяся в сети благодаря историям о своей профессии, рассказала об одной детали на борту самолета, способной спасти жизнь пассажиров.

Соответствующим роликом она поделилась в своем TikTok-аккаунте, передает Лента.ру.

По словам девушки, на крыльях каждого лайнера имеются маленькие желтые крючки, благодаря которым можно безопасно эвакуироваться при посадке самолета на воду. Для этого нужно прикрепить к ним специальный трос, находящийся в рамке аварийного выхода. В таком случае пассажиры смогут держаться за канат и спускаться с борта воздушного судна.

Бортпроводница отметила, что крылья самолета сделаны максимально гладкими и аэродинамическими. Однако это может стать серьезным недостатком в случае эвакуации, так как во время приводнения их поверхность становится очень скользкой, и пассажиры могут не удержаться и упасть, получив серьезные травмы.

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