В Финляндии аэропорты снова стали использовать радионавигацию вместо GPS

Три аэропорта в Восточной Финляндии устанавливают радионавигационное оборудование, чтобы помочь посадку самолетов в периоды, когда спутниковая навигация сбоит, сообщили Reuters их операторы, об этом сообщило издание ria.ru .

Оборудование для измерения расстояния на основе радионавигации ранее широко использовалось в авиации, оно обеспечивает "альтернативный метод захода на посадку" для самолетов в условиях помех GPS, сказал глава отдела инфраструктуры и безопасности Finavia Генри Ханссон.

Финляндия считает, что Россия якобы подает сигналы, используемые в навигации, Глобальной навигационной спутниковой системе (GNSS) и Глобальной системе позиционирования (GPS) в Восточной Финляндии и регионе Балтийского моря, для защиты нефтяных портов и других стратегических объектов от украинских авиаударов или беспилотных летательных аппаратов.