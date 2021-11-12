Странные игры медведей в заповеднике Карелии попали на видео

В заповеднике «Костомукшский» изучают влияние медведей на жизнь муравьев.

В костомукшском заповеднике установлены четыре фотоловушки рядом с крупными муравейниками. С их помощью ученые наблюдают, как медведи оказывают влияние на жизнь муравьев. Летом в заповеднике сделали интересное наблюдение. Об этом пишут в паблике заповедника «Костомукшский»

«Оказалось, что медведи подходили к муравейникам не в конце весны, после выхода из берлог, как предполагалось, а в разгар лета! Они разрушали муравейник буквально за минуту и сразу теряли к нему интерес, только мимоходом попробовав свою добычу. Вряд ли медведи смогли бы наесться муравьиными яйцами. Для развлечения что ли они это делали? Кстати, муравейники после такого вмешательства в частную жизнь восстанавливались очень быстро. К концу лета они имели практически первоначальный вид», — пишут в официальном паблике заповедника, где опубликовали видео.