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Странные игры медведей в заповеднике Карелии попали на видео

Новости. Общество
14:29, 23 Декабря 2021
фото: кадр из видео

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В заповеднике «Костомукшский» изучают влияние медведей на жизнь муравьев.

В костомукшском заповеднике установлены четыре фотоловушки рядом с крупными муравейниками.  С их помощью ученые наблюдают, как медведи оказывают влияние на жизнь муравьев. Летом в заповеднике сделали интересное наблюдение. Об этом пишут в паблике заповедника «Костомукшский»

«Оказалось, что медведи подходили к муравейникам не в конце весны, после выхода из берлог, как предполагалось, а в разгар лета! Они разрушали муравейник буквально за минуту и сразу теряли к нему интерес, только мимоходом попробовав свою добычу. Вряд ли медведи смогли бы наесться муравьиными яйцами. Для развлечения что ли они это делали? Кстати, муравейники после такого вмешательства в частную жизнь восстанавливались очень быстро. К концу лета они имели практически первоначальный вид», — пишут в официальном паблике заповедника, где опубликовали видео.

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Комментарии

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кир
2021-12-23 15:11:28
Наблюдайте дальше - очень актуально. :)
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