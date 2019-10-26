Строители ФОКа в Петрозаводске разрушили новый асфальт и сломали ограждения во дворах (ФОТО)

Жители микрорайона Древлянка остались без благоустроенных дворов из-за строительства нового оздоровительного центра.

В центре Древлянки продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, которое доставляет массу неудобств жителям соседних домов. В редакцию "Столицы на Онего" обратились горожане, которые не хотят мириться с последствиями стройки. Во дворе домов 10 и 12 по улице Древлянка строители сломали новый асфальт. Он пролежал чуть более месяца.

"В течение долгих лет во двор было не заехать, яма на яме. Этим летом дорогу отремонтировали. Мы нарадоваться не могли новому покрытию. А строители ФОКа разрушили асфальт, когда тянули провода от трансформаторной будки. Теперь во двор только на внедорожнике можно заехать", - возмущены жители Древлянки.

"Наследили" строители и у дома №14, корпус 1 по улице Древлянка. Там разрушили практически всю придомовую территорию. Ранее рабочие перекопали сквер, нанеся вред большим деревьям.