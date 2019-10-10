Строители на Древлянке испортили сквер, который жители многоэтажки создавали 20 лет (ФОТО)

При благоустройстве территории около нового ФОКа на Древлянке рабочие варварски обошлись с деревьями, которые 20 лет назад высадили жители многоэтажки на придомовой территории.

В соцсетях жители многоэтажки по улице Дервлянка,14 опубликовали крик души.

"На Древлянке строится здание типа оздоровительного центра радом с нашим домом ул. Древлянка, 14,- написали неравнодушные жильцы. - Живем больше 20 лет и столько же лет выращиваем около дома сквер. Но то, что увидели сегодня утром выйдя из дома, просто ужас. Не передать боли за перекопанный строителями наш сквер, испорчены большие деревья, корни деревьев торчат наружу. Это же варварство!"

По словам жильцов многоэтажки, разрешений на производство работ и копку рабочие, уничтожившие деревья, не предоставили.