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«Мы не животные!» Жители района Петрозаводска утонули в грязи из-за строящегося детского сада (ВИДЕО)

Новости. От читателей
15:28, 14 Ноября 2022
фото: кадры из видео

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Петрозаводчанка показала, как строители, возводящие детский сад, разбили дорогу на Старой Кукковке, лишив возможности жильцов домов на улиц Сосновая и Белинского нормально передвигаться.

В редакцию «Столицы на Онего» обратилась жительница дома № 23 по улице Сосновая, которая рассказала, что на Старой Кукковке, на улице Чехова, ведется строительство детского сада. В ходе проведения работ строители разбили всю дорогу.

«На сегодняшний день проход и выезд к улице Лыжной значительно затруднен. Без резиновых сапог из дома невозможно выйти. Дорога по улице Лыжной — это какой-то ужас. Я мать четверых детей. Они ходят в школу пешком и возвращаются все грязные! Уже испорчена ни одна пара обуви. По этой улице ежедневно проходят в школу дети, проживающие в домах на улице Белинского, — написала жительница дома по улице Сосоновая, 23. — Складывается ощущение, что жители Старой Кукковки — это не люди, а какие-то животные, которым все равно в каких условиях жить».

Петрозаводчанка сняла несколько видео, как она пробирается по дороге, утопая в грязи.

Возмущенная невыносимыми условиями для проживания, автор видео обратилась с вопросами к мэру города Владимиру Любарскому: когда закончится стройка и как скоро восстановят пешеходные дорожки к улицам Лыжной и Белинского.

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