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Новости. Общество
12:00, 05 Октября 2019
фото: Александр Жульников

Строители поставили под угрозу сохранность стоянки древнего человека в Карелии

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Строительство электролинии к защитному павильону "Бесовы следки" затронуло стоянку древнего человека.

Возведение защитного павильона над самой знаменитой группой беломорских петроглифов "Бесовы следки" обернулось повреждением древнего культурного слоя уникального археологического памятника, расположенного по соседству. Неолитическая стоянка, открытая в середине XX столетия известными карельскими учеными Григорием Панкрушевым и Юрием Савватеевым, оказалась в зоне земляных работ – строители павильона собрались подвести к нему электролинию прямо через территорию памятника.

"Столица на Онего" поговорила с археологом Петрозаводского государственного университета Александром Жульниковым, который и обнаружил факт несоблюдения законодательства об охране объектов культурного наследия федерального значения.

Подробности читайте далее.

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